Stiri pe aceeasi tema

- Cadou inedit pentru mai mulți liceeni buzoieni, inainte de aniversarea lor de pe data de 25 martie, cand se sarbatorește Ziua Poliției Romane. IPJ le-a oferit oportunitatea de a fi polițiști pentru o zi. ,,Buna Vestire este ziua nașterii noastre și….nu doar noi sarbatorim. Asemenea noua, aniverseaza…

- Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ,,Traian Vuia” continua campania de promovare a tinerilor care au ales sa urmeze cursurile unitații de invațamant militar. Andrea Lukacs, eleva caporal in anul 2 de studiu, arma aviație, specializarea electromecanica și automatizare…

- In contextul perioadei 1-8 Martie, reprezentanții Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ,,Traian Vuia” de la Boboc s-au gandit sa prezinte publicului cateva eleve ale instituției, care s-au remarcat prin rezultate școlare bune și implicare in activitațile extracurriculare.…

- Atmosfera animata, ieri, la Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ,,Traian Vuia” de la Boboc. In sala de spectacole a unitații de invațamant militar a avut loc un spectacol dedicat Marțișorului, elevii fiind protagoniștii unor momente artistice inedite. ,,Pentru a celebra…

- Azi, in preajma Zilei Internaționale a Sportului Militar, elevii de la Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene au alergat pe platforma bazei aeriene. ,,Ziua Internaționala a Sportului Militar se sarbatorește anual, la data de 18 februarie, data constituirii Consiliului International…

- Saptamana aceasta, la Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ,,Traian Vuia” de la Boboc, a avut loc festivitatea de trecere in rezerva a plutonierului adjutant Preda Iulian Bebi, precum și de acordare a unor semne onorifice pentru mai mulți militari. ,,Parcursul in cariera…

- 81 de liceeni din județul Arad au trait o experiența inedita in cadrul Taberei de Iarna de la Penitenciarul Arad. Elevii, cu varste cuprinse intre... The post Tabara de iarna la Penitenciarul Arad – experiența educaționala inedita pentru liceeni appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Astazi, mai mulți elevi de la Școala Militara de Maiștri și Subofițeri a Forțelor Aeriene ,,Traian Vuia” de la Boboc au donat sange. De altfel, este o obișnuința pentru cei de la SMMMSFA sa faca cest gest de solidaritate. ,,Fiecare picatura donata reprezinta o șansa la viața pentru cei care lupta cu…