Complexul Energetic Oltenia (CEO) a aprobat bugetul pentru repararea strazilor din Craiova, in cazul apariției unor avarii la rețeaua de termoficare. Bugetul aprobat este de 98.400 de lei pentru efectuarea de reparații de strazi dupa intervenții la rețea. Compania care va obține contractul, care va avea o valabilitate de 12 luni, va fi obligata sa remedieze problemele aparute la drumuri și la trotuare. Este ultimul an in care Complexul Energetic Oltenia mai aloca fonduri pentru remedierea avariilor la rețeaua de termoficare. De anul viitor, Sucursala Electrocentrale Craiova 2 va funcționa in cadrul…