Cele două mari investiții pe care le vor face japonezii în România Președintele Klaus Iohannis a anunțat implicarea japonezilor in doua mari proiecte care se deruleaza in Romania. Japonezii se vor implica in doua mari proiecte inovatoare ce se vor dezvolta in Romania, unul in zona energetica, iar cel de-al doilea in cea nucleara. Anunțul a fost facut de Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Japonia. ”Documentele semnate astazi vor contribui la facilitarea implicarii japoneze in proiecte inovatoare in domeniul energiei, inclusiv al celei nucleare. Vorbim despre construcția reactoarelor nucleare modulare de mici dimensiuni, realizate in Romania impreuna cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

