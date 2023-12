Cel putin 14 trenuri Eurostar au fost anulate din cauza inchiderii unei linii langa Londra Cel putin 14 trenuri Eurostar au fost anulate sambata dimineata din cauza inchiderii unei linii ferate langa Londra, a anuntat compania, informeaza AFP. Cel putin 14 trenuri Eurostar au fost anulate sambata dimineata din cauza inchiderii unei linii ferate langa Londra, a anuntat compania, informeaza AFP, conform Agerpres."Din cauza unei probleme de infrastructura la linia de mare viteza de langa Londra, suntem nevoiti sa anulam unele trenuri cu plecare sau destinatie la Londra", a scri ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

- Cel puțin 14 trenuri Eurostar au fost anulate sambata dimineața din cauza inchiderii liniilor in apropiere de Londra. Un tunel feroviar a fost inundat, iar deblocarea lui ar putea dura toata ziua.

- Zeci de zboruri catre si dinspre Aeroportul Amsterdam Schiphol au fost anulate duminica din cauza ninsorilor prognozate in Tarile de Jos in cursul dupa-amiezii, transmite Reuters. Site-ul web al Aeroportului Schiphol a anuntat duminica, in jurul prinzului, ca aproape 150 de zboruri, atit sosiri cit…

- Zeci de zboruri catre si dinspre Aeroportul Amsterdam Schiphol au fost anulate duminica din cauza ninsorilor prognozate in Tarile de Jos in cursul dupa-amiezii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Site-ul web al Aeroportului Schiphol a anuntat duminica, in jurul pranzului, ca aproape 150 de zboruri,…

- Audientele papei Francisc programate pentru dimineata zilei de sambata au fost anulate din cauza unei "usoare stari gripale", a anuntat Vaticanul intr-un scurt comunicat de presa, informeaza AFP. "Audientele Sfantului Parinte programate in aceasta dimineata sunt anulate din cauza unei usoare stari…

- Compania aeriana Turkish Airlines a anulat, miercuri, zborul pe ruta Constanța - Istanbul, din cauza unor erori de sistem ale operatorului. 170 de pasageri, care fie ar fi trebuit sa plece spre Istanbul, fie sa se intoarca la Constanța, au ramas la sol.Conform planului de aeroport, erau 115 pasageri…

- Traficul rutier in vestul București s-a desfașurat cu mare dificultate ieri dimineața, dar și in aceasta dimineața. In prezent, traficul in aceasta zona a Capitalei este ingreunat de inchiderea Podului Grant pe sensul Crangași-Turda, suspendarea liniei de tramvai 25, dar și de situații izolate, precum…

- A fost haos in traficul clujean in dimineața zilei de joi! Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunța ca 40 de autobuze au fost blocate in traficul din Florești, cea mai mare comuna din Romania. „40 de autobuze au fost blocate in traficul din Floresti și in aceasta dimineața Imaginea de…

- Un incendiu de proporții a dat peste cap programul de zbor pe un cunoscut aeroport londonez. Toate zborurile de pe Aeroportul Luton din Londra au fost suspendate, iar oamenii au fost rugati sa nu calatoreasca acolo, din cauza unui incendiu de proportii in parcarea unui terminal, transmite,miercuri dimineața,…