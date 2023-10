Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul regizor Quentin Tarantino a vizitat, saptamana trecuta, sudul Israelului pentru a "ridica moralul" trupelor israeliene care se lupta cu militanții gruparii islamiste Hamas dupa inceputul conflictului, relateaza vineri BFMTV, potrivit news.ro.In ultimele zile, pe contul de Twitter al publicației…

- Regizorul Quentin Tarantino a vizitat, saptamana trecuta, sudul Israelului pentru a „ridica moralul” trupelor israeliene care se lupta cu Hamas de la inceputul conflictului, relateaza BFMTV.In ultimele zile, pe contul de Twitter al institutiei de presa Israel War Room au fost publicate fotografii…

- La mai bine de o saptamana dupa atacurile Hamas din Israel, alte trei avioane au aterizat in noaptea de luni spre marți pe Aeroportul Otopeni, cu romani, israelieni și ucraineni veniți din Tel Aviv, majoritatea femei, a relatat ProTV.Oamenii au stat cu sufletul la gura pana s-au urcat in avionul spre…

- O tanara cu origini romanești se numara printre cei peste 260 de oameni uciși de „Festivalul Groazei” de teroriștii Hamas. In varsta de doar 24 de ani, Bruna Valeanu era nascuta in Brazilia și locuia cu familia in Israel. 10.000 de persoane au condus-o joi pe ultimul sau drum. Inițial, fata fusese data…

- Din Așkelon și Tel Aviv, Israel, jurnalistul independent Mircea Barbu relateaza despre conflictul din ultimele 6 zile, care a cauzat moartea a peste 2.000 de oameni, israelieni și palestinieni deopotriva, și ranirea altor mii. La 17:00 fix alarma antiaeriana rasuna in tot Așkelonul, un oraș aflat la…

- Israelienii au luat in serios indemnul comandamentului armatei de a se aproviziona cu apa, alimente și alte provizii pentru cel puțin trei zile, in principalele orașe ale țarii fiind raportate supermarketuri pline de cumparatori și rafturi pe care sticlele de apa nu se mai gasesc, relateaza The Times…

- Corespondentul diplomatic al Haaretz, Amir Tibon, a fost salvat de armata israeliana dupa ce casa sa din Nahal Oz a fost inconjurata de militanți Hamas, dupa atacul surpriza lansat de gruparea terorista din Fașia Gaza. Intr-o postare pe X, fostul Twitter, el și-a laudat familia și tatal, un general-maior…

- Update. „Suntem in razboi și vom caștiga”, a spus premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Inamicul nostru va plati un preț de un fel pe care nu l-a mai cunoscut pana acum”, a declarat Netanyahu intr-un discurs video. Update. Sute de locuitori din nord-estul Fașiei Gaza și-au parasit casele sambata…