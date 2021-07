Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu da asigurari ca valul al patrulea al pandemiei de coronavirus nu va influența sistemul educațional din Romania. Ministrul Educatiei a declarat ca, in cazul in care va veni cel de-al patrulea val al pandemiei de COVID-19, acesta va fi mai usor controlabil si nu va avea influente asupra…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, miercuri, rezultatele raportului și masurile luate la Școala “George Bacovia”, acolo unde un elev umilit de colegi s-a aruncat de la etaj. “Masurile sunt recomandate pe trei paliere. In primul rand sunt pentru Inspectoratul Școlar al Municipiului București,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca doreste promovarea unei Ordonantede Urgenta prin care sa fie constituit un corp al profesorilor pentru scoala in spital, urmand ca sistemul sa fie organiza in asa masura in care fiecare elev sa aiba acces la educatie, mentionand ca nu este vina lor…

- Anul școlar s-ar putea incheia in online pentru elevii care nu susțin examenul de Evaluare Naționala. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a declarat la postul național de televiziune ca ca orele din ultima saptamana de scoala care se suprapun cu examenul de Evaluare Nationala se pot organiza atat in…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, se arata increzator ca anul scolar 2021-2022 va incepe cu prezenta fizica a tuturor elevilor in banci, el afirmand ca va fi posibila predarea online „voluntar” si in functie de specificul disciplinei predate, scrie News.ro. Ministrul subliniaza insa ca sustine ideea…

- Ministrul subliniaza insa ca sustine ideea ca in contractele educationale sa fie stipulata acceptarea de catre cei implicati in procesul de invatamant a obligatiei de a participa la ore cu camerele video deschise."Cu totii speram sa nu existe un alt val pandemic. Sunt convins ca pe 13 septembrie (...)…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri ca in saptamana 17 – 21 mai vor merge la școala toți elevii din 2.527 de localitați – 90% – unde rata de infectare este sub 1 la mia de locuitori. El a adaugat ca masca nu va mai fi obligatorie in curtea școlii, dar se pastreaza regula pauzelor decalate,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca, de miercuri, 5 mai, vor merge la cursuri cu prezenta fizica toti copiii din gradinite si invatamantul primar, inclusiv clasa pregatitoare, dar si elevii claselor de gimnaziu si de liceu – cu exceptia anilor terminali – din localitatile unde rata de infectare…