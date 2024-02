Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, marti, la Pitesti, ca la nivel national mai sunt sub 200 de unitati de invatamant cu grupuri sanitare in curte, iar ministerul are fondurile necesare prinse in buget astfel incat aceasta problema sa poata fi rezolvata in acest an.Anul acesta avem alocate…

- Opt școli din Iași, doua din Neamț și una din Braila nu vor face miercuri, 10 ianuarie, ore cu prezența fizica din cauza condițiilor meteorologice, anunța Ministerul Sanatații intr-un comunicat de presa. Decizia de suspendarea a cursurilor aparține fiecarei unitați in parte.„Ministerul Educației a organizat…

- Parlamentarii AUR au depus peste 20.000 de amendamente la legea bugetului de stat și amenința cu boicotarea votului daca nu se adopta majorarea salariilor profesorilor cu 40%. Liderul AUR a facut circ in Parlament și la dezbaterile de marți seara. Parlamentarii reiau, miercuri dimineața, dezbaterile…

- Proiectul de ordonanța de urgența publicat miercuri, 13 decembrie, in dezbatere de catre Ministerul Finanțelor, prevede o creștere salariala de 8% pentru angajații din școli și cadrele didactice incepand cu 1 ianuarie.Guvernul condus de Marcel Ciolacu a publicat „ordonanța trenuleț” care include principalele…

- Cat cresc salariile profesorilor, in 2024. Majorarea in doua tranșe, anunțata de Guvern și calculele sindicatelor Creșterea salariilor pentru profesori in 2024 va fi in doua tranșe, dupa cum a confirmat ministrul Educației. Majorarea pentru un profesor debutant, nivel in funcție de care vor crește și…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat pe pagina sa de socializare ca de la 1 ianuarie, salariilor profesorilor vor crește cu 13% și cu 7% de la 1 iunie. „Cea mai mare creștere salariala in invațamant din ultimele decenii! In 2024, salariile profesorilor vor crește cu 20%, astfel: 13% de la 1 ianuarie…

- Ministrul Educației, anunț pentru cei din sistem: cand cresc salariile in 2024?Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat cand cresc salariile profesorilor in anul 2024.„Cea mai mare creștere salariala in invațamant din ultimele decenii! In 2024, salariile profesorilor vor crește cu 20%, astfel:…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a fost luata cu asalt pe contul sau de Facebook dupa ce a prezentat rapoartele PISA, iar mai mulți simpatizanți au inceput sa aprobe și sa laude sistemul romanesc de invațamant și rezultatele testelor PISA 2022, prezentate intr-o nota pozitiva de membra cabinetului Ciolacu.…