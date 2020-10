Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca este cea mai performanta unitate medicala Covid din Romania. Conform statisticilor, rata vindecarii pacienților aflați in stare critica este mult peste media naționala, anunța MEDIAFAX.In urma unei evaluari realizate la nivel național de…

- In urma unei evaluari recent realizate la nivel national de catre Ministerul Sanatatii, care a avut in vedere o serie de indicatori specifici, Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Cluj-Napoca se claseaza pe primul loc in Romania in ceea ce priveste rezultatele obtinute in tratarea pacientilor infectati…

- Spitalele din Romania au, in total, 1.048 de paturi de Terapie Intensiva alocate tratarii pacienților bolnavi de COVID-19, dintre care 981 pentru adulți și 67 pentru copii, arata un document intern al Ministerului Sanatații, obținut de HotNews.ro. Dintre acestea, 273 de paturi ATI pentru adulți și 62…

- 2.343 de cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar zilnic de pana acum, la doar doua zile dupa precedentul record. Și in București se inregistreaza un nou record: 517 infectari. Și la Terapie Intensiva este un nou record – 571 de pacienți. Dupa București,…

- 2.158 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, un record absolut de la inceputul pandemiei. Numarul de teste efectuate, in 24 de ore, a fost de 26.021, ceea ce face ca rata imbolnavirilor sa creasca la 8,29 la suta. In ultimele saptamani, mai mulți medici, intre care…

- Ștefan Cramarciuc, primarul comunei Satu Mare din judetul Suceava, a fost internat chiar in ziua alegerilor la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Municipal Radauți, dupa ce a fost confirmat cu Covid-19, conform antena3.ro. In varsta de 69 de ani, primarul a fost internat duminica dimineața, chiar…

- Capacitațile de testare și resursele asociate acestora sunt esențiale pentru raspunsul la epidemia de COVID-19, subliniaza Comisia Europeana in noile recomandari cu privire la pandemie. Comisia propune realizarea unei strategii comune la nivelul UE privind metodologiile de testare, menționand ca, pe…

- O echipa de medici de la Centrul Medical Sheba din Tel Hashomer intenționeaza sa efectueze un studiu clinic folosind radioterapie cu doze mici pentru a combate COVID-19. Ar fi primul de acest fel din Israel și unul dintre doar cateva studii similare la nivel mondial, scrie Jerusalem Post, care arata…