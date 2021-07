Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul victimelor în urma inundațiilor devastatoare din Germania a crescut sâmbata la cel putin 133 de morti, ceea ce ridica la 153 numarul deceselor înregistrate în Germania si Belgia, doua state europene puternic afectate de fenomene meteorologice extreme din ultimele zile,…

- Federatia belgiana de fotbal este "aproape sigura" ca Roberto Martinez va ramane selectioner dupa EURO 2020, a declarat pentru radioteleviziunea RTBF unul dintre conducatorii acestui for, la putin timp dupa "calificarea "diavolilor rosii" in sferturile de finala ale turneului final in urma victoriei…

- Economia romaneasca a mers suprinzator de bine in pandemie si a existat o capacitate excelenta de adaptare la criza a privatilor, crede presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. “2020 a fost clar un an diferit. Remarcabil ca sectoare din economia privata s-au adaptat foarte bine. Lanturile…

- Astăzi, de Ziua Internațională a Mediului, Asociația Act for Tomorrow, alaturi de Kaufland Romania și în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și Administrația Naționala „Apele Romane”, a lansat prima ambarcațiune din Europa, 100% electrică, cu zero emisii de carbon, care colectează…

- 21 de sportivi chinezi au murit inghețați, dupa ce traseul pe care alergau a fost lovit brusc de ger, grindina și temperaturi scazute. Ei participau la un ultramaraton de 100 km intr-o zona muntoasa din nord vestul Chinei, scrie Digi24 . In total, erau 172 de alergatori, mulți imbracați in pantaloni…

- Doi tineri au murit intr-un accident produs sambata dimineata in municipiul Medgidia, dupa ce un sofer, de 22 ani, a intrat cu masina in copacii de la marginea drumului, informeaza IPJ Constanta. Potrivit sursei citate, sambata, in jurul orei 3,20, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea…

- Eurodeputatul olandez Hans van Baalen, presedintele partidului Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE), a murit la varsta de 60 de ani, dupa o boala scurta. Baalen fusese diagnosticat recent cu cancer și era internat intr-un spital din Rotterdam. Potrivit unui prieten, starea lui…

- Barbara Ann “Barby” Kelly s-a stins din viața la 45 de ani. Fosta componenta a trupei Kelly Family se retrasese din activitatea muzicala in 1999, di cauza unor probleme grave de sanatate. Anunțul decesului a fost facut de purtatorul de cuvant al celebrului grup muzical. Potrivit presei internaționale…