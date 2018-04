Stiri pe aceeasi tema

- Bernard Arnault, presedintele producatorului de bunuri de lux LVMH, a devenit cel mai bogat om din Europa, dupa ce grupul Christian Dior a inregistrat vanzari record, transformandu-l in al patrulea cel mai bogat om din lume, depasindu-l pe Amancio Ortega in topul miliardarilor lumii. In acest moment,…

- Ion Tiriac este singurul roman inclus in ultima editie a topului miliardarilor publicat marti de revista americana Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, ceea ce il plaseaza pe locul 1.867 la nivel mondial. Comparativ, anul trecut Ion Tiriac avea o avere de 1,1 miliarde de dolari…

- Actiunile companiei Facebook, cu baza in Menlo Park, California, au scazut cu 4,5% vineri, scazandu-i averea luii Zuckerberg la 74 de miliarde de dolari. Citeste si Schimbare RADICALA pe FACEBOOK. Presa internationala este INGRIJORATA In cadrul topului miliardarilor efectuat de Bloomberg,…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Cea mai mare parte a sumei provine din cele 78,9 milioane de actiuni pe care le detine la Amazon, a caror valoare a crescut luni cu 1,4%, crescandu-i…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft Bill Gates, scrie CNN Money. Forbes estimeaza averea neta a lui Bezos la 104,4 miliarde de dolari.…