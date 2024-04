Stiri pe aceeasi tema

- Romania are șase miliardari in topul Forbes. Pe primul loc nu se afla Ion Țiriac, așa cum s-ar aștepta mulți, ci un om de afaceri din domeniul tehnologiei, cu o avere de 2,7 miliarde de dolari. Cei mai bogați oameni din Romania, in topul Forbes, cu o avere de miliarde de dolari Lista miliardarilor din…

