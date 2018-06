Cehia: Miliardarul Andrej Babis desemnat din nou premier

Stiri pe aceeasi tema

- Andrej Babis, om de afaceri miliardar si liderul miscarii populiste ANO, care a castigat alegerile legislative din octombrie trecut in Cehia, a anuntat joi ca va fi desemnat prim-ministru pentru a doua oara pe 6 iunie, in incercarea de a forma un guvern minoritar cu sprijinul tacit al comunistilor,…

- Un tribunal din Italia i-a ridicat fostului lider Silvio Berlusconi interdicția de a ocupa o funcție publica, ceea ce inseamna ca ar putea candida pentru funcția de premier la alegerile naționale viitoare, relateza Reuters. Asta vine, totuși, un pic cam tarziu avand in vedere ca alegerile parlamentare…

- Ministerul ceh al Afacerilor Externe a anuntat miercuri redeschiderea in luna mai a consulatului onorific de la Ierusalim, in timp ce presedintele Milos Zeman a reiterat cu aceasta ocazie dorinta sa ca Praga sa-si mute in acest oras ambasada, aflata in prezent la Tel Aviv, transmite AFP, care noteaza…

- Procurorul special Robert Mueller are dovezi ca avocatul personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, a calatorit la Praga in 2016. Cohen declarase anterior ca nu a vizitat niciodata capitala Cehiei, scrie Reuters, potrivit news.ro.Investigatorii care lucreaza pentru Mueller, procurorul special…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a dispus o ancheta in vederea stabilirii daca agentul neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion GRU Serghei Skripal in Marea Britanie a fost produs pe teritoriul ceh, relateaza Reuters.

- Cinci romani si-au pierdut viata si alte cateva persoane de alte nationalitati au fost grav ranite, la 22 martie 2018, intr-o explozie produsa intr-o uzina apartinand societatii Synthos, specializata in productia de cauciuc sintetic si polistiren din orasul Kralupy-nad-Vltavou, la 30 de kilometri nord…

- Presedintele ceh Milos Zeman, pro-rus, pro-chinez si anti-imigratie, a depus joi juramantul pentru cel de-al doilea si ultimul mandat de cinci ani, ramanand fidel discursului sau dur, cu accente populiste, in cadrul unei ceremonii la Castelul din Praga, sediul presedintiei, potrivit AFP. Primul sef…

