Stiri pe aceeasi tema

- Deputații se intrunesc astazi in ultima ședința din acest an. Pe ordinea de zi sunt 35 de proiecte, printre care și cel cu privire la Modificari la Codul electoral. In lectura a doua vor fi examinate proiectele cu privire la controalele oficiale in domeniul agroalimentar; consolidarea capacitaților…

- Cehia a declarat ca sambata va fi zi de doliu national dupa ce un barbat inarmat a ucis 14 persoane si a ranit alte 25 la o universitate din Praga, potrivit News.ro, care citeaza BBC. Presedintele Petr Pavel si-a exprimat ”imensa tristete” si ”furia neajutorata” privind pierderea de vieti ”complet nenecesara”.…

- ACTUALIZARE Cel puțin 14 oameni au fost uciși, iar alți 25 au fost raniți, joi, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul la Universitatea Carolina din Praga, Cehia, relateaza BBC și The Guardian. Atacatorul, un student ceh, a fost eliminat. Atacatorul din Praga ar avea legatura cu doua crime comise…

- Mai mulți oameni au murit in urma unui atac armat comis la o universitate din Praga, a anunțat Poliția ceha. Poliția din Cehia: Autorul atacului este un student al universitații Autorul atacului armat comis joi era un student de 24 de ani de la Universitatea Carol, a anunțat Poliția cehna, citata de…

- Cel mai lung pod piestonal suspendat din lume, de la Satoraljaujhely, nord-estul Ungariei, va fi deschis publicului in luna aprilie a anului viitor. Botezat „Podul Unitații Naționale”, lung de 800 de metri, el va lega doua varfuri montne, Varhegy și Szarhegy, la o inalțime de 80 de metri, relateaza…

- Lotul național de handbal tineret se va reuni in 20 noiembrie la Izvorani. Apoi, in perioada 22-25 noiembrie, Romania va participa la un turneu internațional in Praga (Cehia). Acolo va intalni Cehia (23 noiembrie, ora 17.30), Ungaria (24 noiembrie, 17.00) și Norvegia (25 noiembrie, 11.00). Antrenorul…

- Parlamentul a aprobat masuri legislative de sporire a rezilenței sistemului energeticpentru a asigura aprovizionarea consumatorilor finali cu gaze naturale, la prețuri accesibile. Deputații au votat in prima lectura modificari la Legea cu privire la gazele naturale. PROIECTUL conține unele prevederi…

- LA LOT… Echipa naționala de rugby U18 a Romaniei va participa, in perioada 10-19 noiembrie, la Campionatul European U18 din Cehia, Praga. Staff-ul tehnic a convocat 26 de jucatori, iar printre aceștia se afla și trei jucatori de la CSȘ Barlad. Este vorba despre Cristian Petre, Rareș Mirzac și Sebastian…