- Simon Harris și-a oficializat joi candidatura pentru a deveni viitorul lider al partidului Fine Gael, aflat la putere in Irlanda. Anunțul a venit in urma demisiei neașteptate a premierului Leo Varadkar, care conducea guvernul din 2022, dupa o prima perioada in funcție intre 2017 și 2020. Simon Harris…

- Premierul irlandez Leo Varadkar si-a anuntat miercuri, spre surpriza generala, demisia de la conducerea guvernului de coalitie de centru-dreapta, el estimand ca nu mai este ”cea mai potrivita persoana pentru acest post”, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. Vizibil emotionat, liderul politic irlandez…

- Prim-ministrul irlandez Leo Varadkar a anunțat, miercuri, ca va demisiona din fruntea partidului pe care il conduce și ca va renunța și la funcția de premier imediat ce va fi ales un nou lider al formațiunii politice Fine Gael, scrie digi24.ro.

- Prim-ministrul irlandez Leo Varadkar a anunțat, miercuri, ca va demisiona inainte de urmatoarele alegeri generale din Republica Irlanda, relateaza BBC. De asemenea, el va renunța la funcția de lider al partidului Fine Gael. Plecarea lui Varadkar din funcția de șef al coaliției formate din trei partide…

- Bruton, in varsta de 76 de ani, a ocupat functia de premier in calitate de lider al partidului de centru-dreapta Fine Gael, in perioada 1994-1997, si a jucat un rol important in negocierile cu Marea Britanie si cu grupurile politice din Irlanda de Nord. Eforturile sale au dus la incheierea Acordului…