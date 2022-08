Producția zilnica de gaz a companiei rusești Gazprom a scazut in iulie la cel mai jos nivel din 2008 incoace, potrivit cifrelor, pe fondul temerilor continue ca Rusia ar putea provoca o criza energetica in Europa prin intreruperea aprovizionarii. Compania energetica de stat a pompat luna trecuta 774 de milioane de metri cubi pe zi […] The post Ceasul ticaie pentru Europa. Gazprom, la cea mai mica producție zilnica din ultimii 14 ani first appeared on Ziarul National .