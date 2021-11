Cea mai vaccinată regiune din lume anulează Crăciunul de teama Covid In ciuda faptului ca toata populația din Gibraltar este vaccinata, autoritațile au anulat toate evenimentele de Craciun și oamenii sunt sfatuiți sa nu ia parte la evenimente sociale sau petreceri in urmatoarea luna. Peste 118% din populația Gibraltarului este complet vaccinata impotriva Covid-19, aceasta cifra depașind 100% prin prisma dozelor administrate spaniolilor care trec granița pentru a lucra sau pentru a vizita zona, conform eturbonews.com. De asemenea, maștile sunt inca obligatorii in magazine și in transportul public. „Creșterea drastica a numarului de persoane testate pozitiv pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

