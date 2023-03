Cea mai noua lansare ToCo – You Gonna Want Me a lui Noewris

Stiri pe aceeasi tema

- Interzis, o co-producție Roton Music și Mattman Music, marcheaza colaborarea dintre Andrei Banuța și Johnny Made This. Piesa este o balada plina de emoție care spune povestea unei iubiri care este considerata tabu. Versurile vorbesc despre sentimentele și dorințele intense resimțite de doi indragostiți…

- Bitza lanseaza pe 27 februarie prima piesa din 2023. Locul de unde vin, o colaborare cu Phunk B și FreakaDaDisk, vorbește cu sinceritate despre inceputurile artistului, despre locul in care acesta s-a nascut și despre mediul in care a crescut. „Piesa are mesaj personal, eu doar așa ma raportez la…

- „Fabula” de dimineața vine de la LVX MACHINA chiar in playlist-ul tau. Deși luna februarie este destinata iubirii, LVX MACHINA iși arata inca o data nonconformismul odata cu lansarea single-ului „Fabula”. Compus de catre Cristian Balint alaturi de Octavian Uța, „Fabula” vine tot ca o o satira muzicala…

- Foști concurenți la emisiunea de talente XFactor, Aris și Majii au lansat videoclipul piesei “Lasa ma sa cad”, in care cei doi au look uri exotice, cu codițe impletite și despletite la fața locului, chiar pe platourile de filmare. “Muzica și versurile piesei “Lasa-ma sa cad” sunt compuse de mine, alaturi…

- Sunetul petrecerilor de cartier se regasește in cea mai noua lansare marca BLANCO. Piesa BAIRAM primește un videoclip filmat in timpul concertului de lansare ale albumului BLANCOMAT din data de 19 Decembrie 2022 dintr-un club din București. Albumul BLANCOMAT cuprinde 16 piese, printre care regasim colaborari…

- In urma cu cațiva ani, Nicolae Robu a compus muzica și a interpretat in studio o piesa rock pe versurile celebrei poezii romantice „Dintre sute de catarge” a lui Mihai Eminescu. Așa cum ne-a obișnuit deja, profesorul Robu le-a reamintit urmaritorilor pe pagina personala de Facebook despre aceasta compoziție…

