- Ziua de Duminica, 19 Iunie 2022, zi de praznuire a Tuturor Sfinților, a fost una cu totul deosebita pentru credincioșii radauțeni, informeaza Protopopiatul Radauți. Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, a fost sfințit locul pe care se va ridica…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viața a organizat, in perioada 27-28 mai 2022, in inima Bucovinei, la Manastirea Putna, primul atelier de formare pentru moderatorii taberei de vara Temerari…

- Prima ctitorie a voievodului Alexandru Lapușneanu, Manastirea Slatina, a fost astazi, 26 mai 2022, gazda evenimentului de lansare a volumului „Preoția sacramentala și provocarile lumii moderne”, semnat de parintele Ioan Aparascai, slujitor al locașului de cult. La intalnirea desfașurata cu binecuvantarea…

- Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului „Axionița” de la Manastirea Hadambu, jud. Iași, va fi adusa, in perioada 20-22 mai 2022, la Parohia „Sf. Imparați Constantin și Elena” din localitatea Straja, jud. Suceava. Evenimentul, organizat cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, sectorul „Catehizare, tineret și educație pentru viața”, al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, organizeaza vara aceasta la Manastirea „Acoperamantul Maicii Domnului” din localitatea Dorna Arini tabara de…

- Lacasul iubit al vladicii Anastasie Crimca, Manastirea Dragomirna a fost in perioada 7-9 mai 2022 gazda Simpozionului internațional „Moștenirea paisiana in spiritualitatea, arta și cultura contemporana. Anastasie Crimca, ctitor al primului spital din Moldova, la Suceava”. In cadrul evenimentului desfașurat…

- oi, 5 mai, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, la Manastirea Putna, cu sprijinul Fundației „Credința și Creație. Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta”, a avut loc o manifestare prilejuita de implinirea a 90 de ani de la nașterea acad.…

- In ziua de 1 mai 2022, Inaltpreasfintitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, insotit de P.C. arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, P.C. arhim. Serafim Grigoras, staret al Manastirii Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava, Protos. Irineu Lichi, inspector in cadrul Sectorului Constructii,…