In dupa amiaza zilei de 2 februarie 2024, Inaltpreasfintitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, insoțit de parintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și parintele Eftimie Mutescu, consilier eparhial in cadrul Sectorului Proiecte și Construcții bisericești, a vizitat șantierele in lucru și activitatea urmatoarelor unitați de cult din eparhie: Manastirea Ilișești – finalizarea lucrarilor […]