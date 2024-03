In ziua de 23 martie 2024, Inaltpreasfintitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, insoțit de parintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și parintele Eftimie Mutescu, consilier eparhial la Sectorul Proiecte și Construcții Bisericești, a vizitat șantierele in lucru și activitatea urmatoarelor unitați de cult din eparhie: Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” – trasare […] The post 15 șantiere vizitate de IPS Calinic sambata dupa amiaza first appeared on Suceava News Online .