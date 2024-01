Stiri pe aceeasi tema

- Bayer Leverkusen, lider in clasament, a invins sambata, in deplasare, scor 3-2, pe RB Leipzig, in etapa a 18-a din Bundesliga. Prima ocazie a meciului a apartinut oaspetilor, in minutul 5, dar RB Leipzig a deschis scorul dupa doua minute, prin Xavi Simons si prima repriza s-a incheiat cu gazdele…

- RB Leipzig și Bayer Leverkusen se intalnesc azi, in etapa #18 din Bundesliga. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2, de la ora 19:30. AICI, toate rezultatele și programul etapei #18 din Bundesliga Bundesliga continua cu etapa a 18-a, programata in week-end. Cel…

- Simona Halep a revenit zilele trecute la antrenamente, pe terenurile din Dubai, dupa mai multe saptamani in care nu s-a atins de vreo racheta. Insa nu doar Sarbatorile și faptul ca s-a deplasat in Romania de Craciun au facut-o sa scada ritmul de pregatire. Gazeta Sporturilor informeaza, in exclusivitate,…

- Mijlocasul lui Werder Bremen, Naby Keita, cu probleme medicale, ar putea rata ultimul meci al anului din Bundesliga, impotriva fostului sau club, RB Leipzig, a anuntat gruparea din Bremen, scrie DPA.Conform staff-ului medical, Keita a luat un microb intestinal si foarte probabil va fi absent din…

- Echipa VfB Stuttgart a obtinut a zecea sa victorie de la debutul actualei editii a campionatului de fotbal al Germaniei, impunandu-se pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in fata formatiei Werder Bremen, intr-o partida disputata sambata seara, potrivit Agerpres.Svabii au deschis scorul in minutul…

- Bayer Leverkusen iși continua sezonul excelent in Bundesliga. Liderul din prima liga a Germaniei s-a impus categoric in deplasare la Werder Bremen, scor 3-0 și a ajuns la 8 victorii consecutive.

- Echipa Bayern Munchen, campioana en-titre a Germaniei, a revenit, cel putin provizoriu, in pozitia de lider in Bundesliga, dupa ce vineri seara s-a impus cu scorul de 1-0 in deplasare cu FC Koln, in prologul etapei a 12-a a campionatului intern. Singurul gol al partidei a fost reusit de atacantul…

- In ediția de miercuri seara, 25 octombrie, tensiunea, emoțiile și adrenalina și-au spus cuvantul la America Express. Trei dintre echipele de concurenți au fost nevoite sa intre, pentru prima data in acest sezon, in Cursa pentru Ultima Șansa, Alexia Eram numarandu-se printre cele șase vedete. Ce l-a…