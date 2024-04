Stiri pe aceeasi tema

- Bayer Leverkusen a invins-o cu 5-0 pe Werder Bremen, grație golurilor lui Victor Boniface (25-penalty), Granit Xhaka (60) si Florian Wirtz (68, 83, 90), și a devenit pentru prima data in istorie campioana a Bundesligii. Cu cinci etape inainte de finalul sezonului, trupa lui Xabi Alonso are un avans…

- Pentru prima data in istorie, Bayer Leverkusen s-a incununat campioana a Germaniei. Echipa antrenata de Xabi Alonso a invins-o pe Werder Bremen cu 5-0 și este, matematic, regina Bundesligii. In continuare, reacții, imagini și statistici impresionante in urma triumfului roș-negrilor. ...

- Bayer Leverkusen este noua campioana a Germaniei. Echipa antrenata de Xabi Alonso a invins pe teren propriu Werder Bremen, scor 5-0 și a caștigat matematic titlul in Bundesliga, primul din istoria clubului.

- Bayer Leverkusen se pregatește pentru cel mai important meci de campionat din ultimele decenii, duminica, atunci cand o victorie pe teren propriu in fața lui Werder Bremen ar putea aduce echipei lui Xabi Alonso primul sau titlu in Bundesliga, potrivit mediafax.

- Liderul din Bundesliga, Bayer Leverkusen, a trecut cu 2-0 de VfL Wolfsburg, pe teren propriu, și a facut un nou pas in cursa pentru cucerirea primului titlu de campioana din istorie. Elevii antrenorului Xabi Alonso s-au impus pe BayArena prin golurile marcate de Nathan Tella (37) si Florian Wirtz (86),…

- Bayer Leverkusen nu a caștigat niciodata campionatul german. Are mari șanse acum, cu 10 puncte in fața lui Bayern cand mai sunt 10 etape pana la final. Bild a estimat ca va incheia Bundesliga fara infrangere, cum nu s-a mai intamplat in Germania. Elvețianul Granit Xhaka spune ce poate face surprinzatoarea…

- Xabi Alonso, antrenorul echipei Bayer Leverkusen, a afirmat duminica, dupa a 20-a victorie a elevilor sai in campionatul de fotbal al Germaniei, ca titlul nu este inca jucat in Bundesliga, potrivit Agerpres. "Farmacistii" sunt neinvinsi in 24 de etape si au un avans de zece puncte fata de Bayern…

- ​Bayer Leverkusen iși continua sezonul impresionant in Bundesliga. Formația antrenata de Xabi Alonso a caștigat in deplasare pe terenul celor de la Koln, scor 2-0, in etapa cu numarul 24.