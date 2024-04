Stiri pe aceeasi tema

- Bayer Leverkusen ar putea sarbatori duminica primul titlu de campioana din istoria clubului. Dar, cu gandul la o participare in semifinalele Europa League, șefii clubului se tem ca amatorii de suveniruri vor strica gazonul amenajat special pentru stilul de joc al echipei! Duminica, impotriva lui Werder…

- Bayer Leverkusen se pregatește pentru cel mai important meci de campionat din ultimele decenii, duminica, atunci cand o victorie pe teren propriu in fața lui Werder Bremen ar putea aduce echipei lui Xabi Alonso primul sau titlu in Bundesliga, potrivit mediafax.

- Bayern a pierdut titlul, Leverkusen mai are nevoie de o singura victorie in ultimele 6 etape pentru a fi campioana Germaniei. Un an de coșmar pentru bavarezi. Directorul sportiv Max Eberl anunța: „Multe lucruri vor trebui schimbate”. Nu va fi doar alt antrenor. Avertisment pentru jucatori: „Veți ajunge…

- Bayer Leverkusen nu a caștigat niciodata campionatul german. Are mari șanse acum, cu 10 puncte in fața lui Bayern cand mai sunt 10 etape pana la final. Bild a estimat ca va incheia Bundesliga fara infrangere, cum nu s-a mai intamplat in Germania. Elvețianul Granit Xhaka spune ce poate face surprinzatoarea…

- Xabi Alonso, antrenorul echipei Bayer Leverkusen, a afirmat duminica, dupa a 20-a victorie a elevilor sai in campionatul de fotbal al Germaniei, ca titlul nu este inca jucat in Bundesliga, potrivit Agerpres. "Farmacistii" sunt neinvinsi in 24 de etape si au un avans de zece puncte fata de Bayern…

- Bayer Leverkusen defileaza in Bundesliga. Trupa lui Xabi Alonso s-a impus pe terenul lui Koln, scor 2-0, in etapa #24 din Germania. In urma rezultatului de egalitate inregistrat de Bayern pe terenul lui Freiburg, Leverkusen s-a distanțat la 10 puncte de principala contracandidata la titlu. Este al 34-lea…

- Echipa germana Bayer Leverkusen a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formatia FSV Mainz, in etapa a 23-a din Bundesliga. Granit Xhaka a deschis scorul repede pentru gazde, inca din minutul 3, insa oaspetii au reusit sa egaleze dupa numai cinci minute, cand a inscris Dominic Kohr. In…

- Simon Rolfes, directorul sportiv de la Bayer Leverkusen a declarat ca nu il vede pe Xabi Alonso (41 de ani) parasind clubul pentru a-l inlocui pe Jurgen Klopp la Liverpool, din sezonul viitor. Alonso, fost jucator al „cormoranilor”, are parte de un an excelent la Leverkusen, iar echipa sa se afla pe…