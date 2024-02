Stiri pe aceeasi tema

- Bayern face o mutare interesanta pe latura sportiva. Bavarezii sunt pe locul 2 in Bundesliga, cu 50 de puncte dupa 20 de etape, la 2 distanța de liderul-surpriza, Bayer Leverkusen. Bayern e pregatita sa-i dea o adevarata lovitura rivalei Leipzig, locul 5, și e gata sa plateasca o suma importanta pentru…

- Luna februarie readuce in atenția fanilor fotbalului meciurile din cupele europene. Atenția se indreapta in mod deosebit catre Champions League, competiție care se reia pe 13 februarie, cu partidele din optimile de finala. Marile echipe ale Europei au fost destul de norocoase la tragerea la…

- Kingsley Coman, 27 de ani, din 2015 in tricoul lui Bayern, va pierde probabil Euro 2024 dupa leziunea suferita la ligamentul medial al genunchiului stang la 3-2 cu Augsburg. In 2018, francezul a ratat ocazia de a fi campion mondial din cauza unei accidentari la glezna. Kingsley Coman are 27 de ani.…

- Bayern Munchen, campioana en-titre a Germaniei, a invins sambata cu 3-2, in deplasare, pe Augsburg, in etapa a 19-a din Bundesliga.Aleksandar Pavlovic (23), Alphonso Davies (45+5) si Harry Kane (58) au marcat golurile bavarezilor, pentru gazde punctand Ermedin Demirovic (52, 90+4 penalty), potrivit…

- Bayern a pierdut din nou in fața lui Werder Bremen, pentru prima oara din 2008. De asemenea, e prima oara din februarie 2020, 0-0 cu Leipzig, cand nu reușește sa inscrie pe teren propriu. Bayern a incasat duminica o lovitura dura in duelul la titlu cu Bayer Leverkusen. Obligata sa caștige dupa ce liderul…

- Formatia Bayern Munchen a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Hoffenheim, intr-un meci din etapa a 17-a a campionatului Germaniei, informeaza news.ro.Golurile au fost marcate de Musiala ’18, ’70 si Kane ’90. In minutul 74, de la oaspeti a fost eliminat Promel.…

- Bayer Leverkusen a invins-o pe Bochum, scor 4-0, in runda cu numarul 16 din Bundesliga. Formația pregatita de Xabi Alonso a ramas neinvinsa in acest sezon. Bayer Leverkusen a ajuns la meciul cu numarul 25 din acest sezon. Este in continuare neinvinsa, singura formație din top 5 care se poate lauda…

- Echipa Bayern Munchen, campioana en-titre a Germaniei, a revenit, cel putin provizoriu, in pozitia de lider in Bundesliga, dupa ce vineri seara s-a impus cu scorul de 1-0 in deplasare cu FC Koln, in prologul etapei a 12-a a campionatului intern. Singurul gol al partidei a fost reusit de atacantul…