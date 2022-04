Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA de Paște 2022: condiții meteo in noaptea de Inviere și in zilele de sarbatori din acest an Sambata vor mai fi cateva reprize de ploaie, iar in noaptea de Inviere va ramane noros, cu temperaturi de 6-10 grade Celsius. In prima și a doua zi de Paște va fi cald, cu maxime de 24-25 de grade Celsius.…

- PAȘTE 2022: Sfanta Lumina va fi adusa in aceasta seara de la Ierusalim. Slujba de Inviere la Catedrala din Alba Iulia Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, sambata seara, de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, si va fi oferita…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca in noaptea de Inviere mijloacele de transport in comun vor circula pana la ora 02.00. ‘In aceasta perioada de vacanta scolara, numarul mijloacelor de transport public este acelasi programat si pentru…

- Ce trebuie sa faci in noaptea de Inviere pentru a avea noroc? Lidia Fecioru, bioenegoterapeut, a explicat ce nu trebuie sa lipseasca din portofel la slujba de Inviere. „Ar trebui sa avem la slujba de Inviere o bancnota in buzunar pe care sa o sfințim la biserica in acea noapte. Aceasta bancnota sa o…

- Trenurile de metrou vor circula in noaptea de Inviere, la un interval de 10 minute intre orele 23:00 – 1:00 si la un interval de 20 de minute intre orele 1:00 – 5:00. Metrorex a anuntat miercuri programul circulatiei trenurilor de metrou pentru perioada Sarbatorilor Pascale. In zilele de 22, 23, 24…

- Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a explicat de ce avem nevoie pentru a atrage bunastarea și prosperitatea asupra noastra. In noaptea de Inviere trebuie sa avem in buzunar o bancnota in buzunar pe care sa o sfințim la biserica. Apoi, bancnota trebuie pastrata in portofel pentru a avea noroc de bani…

- In intervalul 22-25 aprilie, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de week-end si sarbatori legale.In noaptea de Inviere, respectiv 23 spre 24 aprilie 2022, trenurile de metrou vor circula intre orele 23:00 – 1:00, la un interval de aproximativ 10 minute,…