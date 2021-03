Ce trebuie evitat dacă ești posesorul unei mașini Tesla (VIDEO) O mașina Tesla nu funcționeaza precum o mașina obișnuita și de aceea este necesar un „comportament” special al șoferului care deține un asemenea autoturism. Funcția de pilot automat inseamna ca mașina poate „direcționa, accelera și frana automat pe banda sa”, scrie site-ul Tesla, care subliniaza ca vehiculul necesita supraveghere permanenta. Site-ul a specificat acest lucru in contextul faptului ca o mașina Tesla, lasata de șofer pe pilot automat, a intrat in plin intr-o mașina de poliție, in statul american Michigan. Din fericire, nu au existat victime in urma impactului. Și pilot automat și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

