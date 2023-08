Ce sumă trebuie să plătească CNAIR unui șofer care a dat-o în judecată La doi ani și jumatate de la incident, un șofer din Ialomița a reușit sa caștige procesul intentat Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), dupa ce a suferit rani in urma unui accident cauzat de o groapa nesemnalizata pe un drum național. Accidentul rutier s-a petrecut in anul 2020, pe DN3B Fetești-Chirana. Barbatul a incercat sa depașeasca un autoturism care circula in fața sa și a intrat intr-o groapa nesemnalizata. La un an distanța de la producerea accidentului, barbatul a deschis o acțiune in instanța prin care a solicitat despagubiri administratorului drumului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

