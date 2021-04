Ce spune Vlad Voiculescu despre carantinarea Capitalei de Paște: Nu trăim într-o nouă realitate Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune ca Bucureștiul nu va intra in carantina de Paști, precizand ca niciuna dintre deciziile deja anunțate de Guvernul Cițu nu se schimba. Vlad Voiculescu a mai explicat faptul ca noile criterii de carantinare nu duc la plasarea Capitalei in izolare, la fel cum nu duceau nici cele vechi. “Bucureștiul NU se carantineaza de Paști. S-au publicat noile criterii de carantinare a localitaților. Nu traim intr-o noua realitate, doar s-au clarificat/actualizat criteriile care pot duce catre o recomandare de carantinare a unei localitați. Nivelul de testare Covid19… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

