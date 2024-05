Care este forma corecta: Paște sau Paști? In fiecare an, sarbatorile pascale aduc in actualitate o dilema mai veche de exprimare. Iata care este originea cuvantului și ce explicații ne dau lingviștii.In primul rand, trebuie sa precizam ca ambele forme (Paște și Paști) sunt corecte, dar atenție, se folosesc…