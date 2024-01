Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, sustine ca nu e corect ca un magistrat sa se pensioneze la varsta de 48 de ani, cum s-a intamplat recent cu judecatorul Cristi Danilet, insa legile care permit pensionarea speciala au fost facute de clasa politica.

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, miercuri, ca judecatorul Cristi Danilet se poate pensiona. „Sectia pentru judecatori a CSM a hotarat inaintarea catre presedintele Romaniei a propunerilor privind eliberarea din functie, prin pensionare, a domnului Vasilica-Cristi…

- Judecatorul Cristi Danilet, in varsta de 48 de ani, a anuntat vineri ca iese la pensie, dupa 25 de ani in magistratura. Acesta a precizat ca va fi prezent in continuare in spatiul public „pentru a lauda ceea ce se face bine si a critica ceea ce se face prost in domeniul legal si judiciar”, scrie Agerpres.…

