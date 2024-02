Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de angajatori, lideri și specialiști in resurse umane s-au reunit, pe 7 februarie 2024, la conferința ReSource by OLX Locuri de Munca, unde s-a lansat cea de-a 8-a ediție a OLX JOB INDEX, o ampla analiza a climatului socio-economic actual și impactul asupra pieței muncii. Participanții au…

- *** Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual vacant de inspector de specialitate IA cu atributii de achizitii publice in cadrul compartimentului resurse umane, juridic, achiziții publice și…

- Cea mai populara terasa din zona Turzii, potrivit unui sondaj realizat anul acesta de TurdaNews, respectiv Milexim Campia Turzii, angajeaza pe mai multe posturi dupa cum urmeaza: cu norma intreaga: responsabil resurse umane, bucatar sef, bucatar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, pizzer, barman,…

- Vești proaste pentru romanii care lucreaza in mediul privat. Specialiștii in resurse umane spun ca firmele vor crește salariile, in medie, cu doar 5-7%, sub rata inflației. Sunt insa și companii care nu-și permit sa mai dea ceva in plus la leafa. Anul viitor, cele mai mari creșteri salariale vor fi…

- ”Unul dintre cele mai mari ”cosmaruri” ale directorilor de resurse umane – procesul de semnare a actelor de catre angajati – se apropie de final, pe masura ce tot mai multi angajatori adopta semnatura electronica pe documentele de munca. Un angajat din zona de executie din departamentul de HR foloseste…

- 40% din timpul unui angajat din departamentul de resurse umane este ocupat de birocratia inutila a semnarii si arhivarii documentelor de munca, arata o analiza a Creasoft, companie romaneasca producatoare de software. Potrivit companiei, 10% dintre angajatii noi isi parasesc angajatorul in prima luna…

- Productivitatea unei companii ține in buna masura și de modul in care angajații sunt susținuți și motivați la locul de munca. Daca pana de curand angajatorii erau reticenți cu privire la beneficiile pe care le pot oferi in companie, lucrurile s-au mai schimbat in ultimii ani. Voucherele de vacanța,…