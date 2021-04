Stiri pe aceeasi tema

- Povestea operatorului de excavator Abdullah Abdel-Gawad a facut inconjurul lumii dupa ce s-a aflat ca el este tanarul de 28 de ani care a lucrat 6 zile aproape incontinuu pentru deblocarea navei cargo Ever Given care a blocat canalul Suez. Excavatoristul a povestit intr-un interviu pentru Business Insider…

- Imediat ce uriașul cargo Ever Given a blocat Canalul Suez pe 23 martie știrea a facut incojurul lumii. Iar una dintre cele mai izbitoare imagini a fost aceea cu nava eșuata și sub ea un excavator care parea minuscul, incercand sa o deblocheze. Bussines Insider a stat de vorba cu excavatoristul care…

- Barbatul de la manetele excavatorului cu ajutorul caruia a fost repusa pe linia de plutire nava-gigant care a blocat Canalul Suez nu a fost atat de incantat de glumele care s-au facut pe seama lui. Totuși, Abdullah Abdel-Gawad a spus intr-un interviu pentru Business Insider ca atenția intregii lumii…

- Parte a flotei Evergreen, uriașul cargobot Ever Given a fost repus pe linia de plutire dupa mai multe zile in care a blocat Canalul Suez. Compania de servicii maritime Inchcape a raportat deja ca nava a fost eliberata. Mai sunt necesare operațiuni pentru a permite reluarea circulației prin Canalul Suez,…

- Vaporul eșuat in Canalul Suez timp de o saptamana a fost deblocat luni dimineața, transmite BBC . Nava ”Ever Given”, cu o lungime de 400 de metri, a esuat pe diagonala canalului, din cauza vantului puternic insotit de o furtuna de nisip care a redus vizibilitatea, blocand ambele sensuri de navigatie.…

- Vaporul eșuat in Canalul Suez timp de o saptamana a fost deblocat luni dimineața. Nava ”Ever Given”, cu o lungime de 400 de metri, a esuat pe diagonala canalului, din cauza vantului puternic insotit de o furtuna de nisip care a redus vizibilitatea, blocand ambele sensuri de

- Zece nave cu cel putin 130.000 de animale vii din Romania sunt blocate in Canalul Suez, a anunțat directorul Animals International, Gabriel Paun, ridicand ingrijorari cu privire la bunastarea animalelor daca blocajul se prelungește. In total cel puțin 20 de nave care transporta animale sunt blocate…

- Organizatia Animals International anunta, sambata, ca nu mai putin de 10 vapoare incarcate cu cel putin 130.000 de animale vii sunt blocate in canalul Suez in drumul lor catre tari terte din Orientul Mijlociu. Animalele risca sa moara de foame si de sete. Citește și: Noile modele de declarații…