Intr-o mișcare indrazneața și inspiratoare, o romanca s-a intors acasa din strainatate pentru a-și cladi propriul vis in inima comunitații sale natale din Buzau. Lacramioara Avramescu, o tanara antreprenoare, a renunțat la cei 17 ani petrecuți in Italia pentru a investi intr-o afacere de comerț alimentar in Romania. Povestea sa de curaj și determinare a inceput in Italia, unde a cautat oportunitați de munca și a intalnit viitorul sau soț. Impresionați de ideea de a reveni in țara și de a deschide un magazin sub umbrela francizei LaDoiPași, cei doi au pus bazele planului lor antreprenorial. Inceputurile…