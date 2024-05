Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, a criticat conducerea liberala a Primariei Constanta, sustinand ca performanta administrativa, investitiile si accesarea de fonduri europene "lipsesc cu desavarsire in municipiu".

- Curtea de Apel București (CAB) a pronunțat o hotarare definitiva, ignorand decizia Inaltei Curți și aplicand decizia Curții de Justiție a UE (CJUE) privind prescripția, intr-un caz de frauda cu fonduri europene. Potrivit deciziei instanței din 18 aprilie 2024, profesorul universitar Ioan-Francis Hathazi…

- Galațenii, dar și turiștii care in acest sezon estival vor avea in traseul lor Galațiul, vor avea posibilitatea de a efectua o plimbare de agrement pe Dunare cu o nava de pasageri construita in mod special pentru astfel de mini-croaziere. La Galați, reluarea tradiției plimbarilor pe Dunare la bordul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, la inceputul ședinței de Guvern, ca investitiile prin fonduri europene raman „marea prioritate” și ca se vor aloca bani pentru alte noua proiecte de investitii noi prin PNRR.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat operaționalizarea investițiilor pentru tranziția energetica, fiind vorba despre o investiție de 3 miliarde de euro din fonduri europene. Totul face pare din programul prin care Romania trebuie sa renunțe la utilizarea combustibililor fosili (inclusiv sobele pe lemne)…

- Angajații Primariei Bacau și-au acordat prime grase pentru ca au lucrat la proiecte europene. Unii au ajuns chiar și la 10.000 de euro, deoarece au lucrat in paralel la mai multe astfel de proiecte. Din pacate, toate proiectele europene au fost ratate. Prime chiar și de 10.000 de euro pentru angajații…

- Infrastructura educaționala, prioritate in Dambovița! Investițiile in școli sunt investițiile in viitorul copiilor județului, iar azi o noua școala moderna, dotata și utilata la standarde europene, se alatura celor deja finalizate. Astazi, la Manești, au fost inaugurate Școala din satul Dragaești-Pamanteni,…