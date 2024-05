Viitorul transplanturilor: ce s-a întâmplat cu primul om căruia i s-au transplantat rinichi de porc Intr-o incercare indrazneața de a revoluționa medicina și de a oferi o noua șansa la viața, Richard „Rick” Slayman a devenit primul om din lume caruia i s-a efectuat un transplant de rinichi de porc modificat genetic. Cu toate acestea, dupa doar doua luni de la operație, Slayman a murit. Se cauta, desigur, raspunsuri. Spitalul […] The post Viitorul transplanturilor: ce s-a intamplat cu primul om caruia i s-au transplantat rinichi de porc appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Primul beneficiar al unui transplant de rinichi de porc modificat genetic a murit la aproape doua luni dupa ce a fost supus procedurii, au anunțat, sambata, familia sa și spitalul care a efectuat operația, conform Associated Press.Richard „Rick” Slayman a suferit transplantul la Spitalul General din…

