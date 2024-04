Stiri pe aceeasi tema

- Mikel Arteta (42 de ani) ramane increzator dupa infrangerea suferita de Arsenal pe teren propriu cu Aston Villa, 0-2, care a lasat-o la doua puncte in urma liderului Manchester City in Premier League. A fost etapa ideala pentru Manchester City. Sambata, echipa lui Pep Guardiola a facut instrucție cu…

- Jurgen Klopp (56 de ani), antrenorul lui Liverpool, a comentat eșecul de astazi, 0-1 cu Crystal Palace, care i-a lasat echipa pe locul 3 in Premier League. „Cormoranii” au acum a treia șansa la titlu! Pana astazi, Liverpool era neinvinsa pe Anfield in acest sezon de campionat. Crystal Palace, prin golul…

- Marile rivale din fotbalul englez Manchester United și FC Liverpool se infrunta, duminica, 7 aprilie, pe Old Trafford, intr-un meci din etapa a 32-a in Premier League. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate pe același bilet, dintr-un meci sau din mai multe meciuri,…

- Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal Londra, a declarat marti ca este optimist inainte de "cea mai frumoasa parte a sezonului", formatia sa fiind pe locul 2 in Premier League, la doua puncte de liderul Liverpool, cand mai sunt noua etape, scrie L'Equipe, potrivit Agerpres. Arsenal poate reveni pe…

- Pep Guardiola este „de departe” cel mai bun antrenor din lume, a spus Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal Londra, despre omologul sau de pe banca lui Manchester City, inaintea derby-ului de duminica din etapa a 30-a a campionatului de fotbal al Angliei, scrie L’Equipe. „Admiratia mea pentru el cu siguranta…

- Arsenal Londra a revenit provizoriu pe primul loc in clasamentul campionatului de fotbal al Angliei, dupa o victorie cu scorul de 2-1 in fata lui Brentford, sambata pe teren propriu, intr-un meci din etapa cu nr.25, informeaza AFP. Echipa antrenata de spaniolul Mikel Arteta s-a impus prin golurile…

- Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, iși pregatește demisia pentru finalul sezonului in curs, dupa 8 ani și jumatate pe Anfield, in care a caștigat cele mai importante trofee din fotbal. Klopp, care are 56 de ani, va continua sa supervizeze meciurile echipei ramase de disputat in campionatul 2023-24,…

- Arsenal a defilat sambata intr-un meci din cadrul etapei cu numarul 21 din Premier League. Formația antrenata de Mikel Arteta a invins-o pe Crystal Palace, scor 5-0 și s-a apropiat la doua puncte de liderul Liverpool.