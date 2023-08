Ce posturi televizează Flora Tallinn – Farul, din preliminariile Conference League Farul Constanța va evolua miercuri, de la ora 19:00, in deplasare, cu Flora Tallinn, din Estonia, in a doua manșa din turul 3 preliminar al Conference League. Meciul va fi transmis in direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. La Ovidiu, campioana Romaniei s-a impus cu 3-0 , astfel ca este favorita la calificarea in play-off-ul Conference League. Farul va evolua fara Denis Alibec plecat in Qatar și fara Andrei Borza transferat de Rapid. Daca se va califica in play-off-ul Conference League, echipa lui Hagi va evolua impotriva invinsei din dubla HJK Helsinki (Finlanda) – Qarabag (Azerbaidjan), din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

