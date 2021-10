Ce merită să știi despre rezistoare? Rezistoarele, numite și rezistențe, sunt folosite pentru a limita valoarea curentului care curge prin ele, iar excesul acestei energii, cauzat de reținerea in rezistoare, este eliberat sub forma de caldura. Rezistoarele sunt elemente pasive utilizate practic in fiecare circuit electronic. La ce ar trebui sa fii atent atunci cand cumperi rezistențe? Cei mai importanți sunt parametrii acestor rezistoare, care includ: rezistența nominala, clasa de precizie (așa-numita toleranța), puterea nominala, tensiunea limita, coeficientul de temperatura de rezistența (TWR) și factorul de zgomot. Prima valoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

