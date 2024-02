Stiri pe aceeasi tema

- Artista Erica Isak face noi dezvaluiri despre viața sa. Cantareața care a starnit o ampla controversa cu piesa Macarena spune ca versurile pieselor ei sunt inspirate din viața ei, dar și din viața femeilor din jur. Artista a dezvaluit ca dupa ce a participat la un concurs de talente a fost terorizata…

- Pentru a impresiona femeile din viața ta in aceasta primavara, ar trebui sa nu uiți de marțișor Continue reading Cadouri Bestseller de marțișor pentru femeile speciale din viata ta at Tabu.

- Ajuns la 61 de ani, Dan Bittman este unul dintre cei mai indragiți artiști din țara noastra. Solistul de la Holograf a avut mereu o viața plina și ocupata cu munca, insa asta a presupus sa iși sacrifice familia de multe ori. Desparțirea de femeia care i-a fost alaturi aproape toata viața a șocat pe…

- Urmatorul an al Dragonului va fi bogat in diverse tipuri de “focuri de artificii” – schimbarile de care suntem deja obosiți vor afecta toate sferele vieții noastre. Ele se pot manifesta atat la nivel personal și se pot manifesta prin mutari, divorțuri, cunoștințe fatidice și noi casatorii, cat și in…

- Lauren Canaday a fost in „moarte clinica” dupa ce inima i s-a oprit timp de 24 de minute inainte ca medicii sa o poata resuscita, scrie New York Post, iar povestea ei și detaliile morbide ale incidentului au ajuns virale pe internet.

- Berbec (21 martie - 20 aprilie)Este indicat sa stai departe de barbații indeciși și nu foarte motivați. Increderea in sine și caracterul incapațanat nu te vor lasa sa fii tras/a in ​​jos de astfel de oameni.Cu siguranța, in 2024, aceștia nu te vor ajuta la nimic și iți pot limita țelurile marețe in…

- F.T. „Ziua Internaționala a Voluntariatului este marcata in fiecare an, in toate colțurile lumii, pe data de 5 decembrie, cu scopul de a incuraja, recunoaște și promova munca voluntarilor de pretutindeni”- a precizat ieri, intr-un comunicat de presa, ISU Prahova. In același document de presa, reprezentanții…