Ce filme de Crăciun au apărut în 2022/ VIDEO TRAILERE! 10 filme noi de sărbători Mai sunt doua zile pana de Craciun insa mulți oameni au intrat deja in spiritual marii sarbatori creștine. Platformele de streaming s-au imbogațit de titluri consacrate, filme ce au legatura cu cea mai importanta zi a creștinatații dar și multe producții noi. Iata o lista a filmelor de Craciun aparute in 2022 in galeria principalelor canale de video streaming lansate in Romania. Astazi unul dintre cei mai bogați soliști de muzica folclorica, Constantin Enceanu era muncitor in fabrica la Revoluție 1.A Christmas Mystery /HBO Max 2.A Christmas Story Christmas /HBO Max 3.Falling for Christmas /Netflix… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Filme de Craciun aparute in 2022 La fiecare sfarșit de an, platformele de streaming și-au obișnuit deja utilizatorii fideli cu filme de Craciun. Pelicule in general romantice cu multa zapada și parfum de sarbatoare. Bineințeles, nici anul acesta nu se lasa mai prejos. Așadar, iata cateva filme cu tematica…

