Stiri pe aceeasi tema

- Carnea de miel s-a scumpit drastic in Romania, iar prețul continua sa creasca pe masura ce ne apropiem tot mai mult de Paște. Un kilogram de pulpa de miel s-a scumpit și mai mult fața de anul trecut. Iata cat sunt nevoiți sa plateasca romanii pentru a se bucura de acest produs de Paște.

- Legea pietelor digitale (Digital Markets Act – DMA) desemneaza companiile cu peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar si capitalizarea de piata de cel putin 75 de miliarde de euro (81 de miliarde de dolari) ca gardieni, care furnizeaza un serviciu de platforma de baza pentru utilizatorii de…

- Lansata in 2019, sectiunea de stiri din Facebook va fi eliminata in luna aprilie din Australia si Statele Unite, dupa mutarea similara realizata anul trecut in Europa. Renuntarea la aceasta sectiune este al doilea pas important facut de Facebook inapoi pe zona de stiri, dupa ce a renuntat si la formatul…

- Clienții din Europa au tot mai puține hot hatch-uri, cu preț accesibil, din care sa aleaga. Volkswagen up! GTI și Polo GTI au fost retrase, modelele Opel OPC și Peugeot GTi sunt și ele disparute, iar Ford a scos din producție Fiesta ST in 2023. Mai mult, Focus ST va avea și el aceeași soarta in 2025.…

- Primaria Alba Iulia vinde mașini scoase din uz, cu preț pe kilogram. Cum pot fi depuse oferte de cumparare Primaria Alba Iulia vinde, in februarie, un ”lot” de cinci mașini scoase din uz. Acestea pot fi cumparate prin depunere de oferta, cu preț ”pe kilogram”. Este vorba despre autoturisme abandonate…

- Plajele din Spania si Italia sunt pline de oameni care se bucura de un bronz de iarna. Temperaturile sunt neobisnuit de mari. In Spania au fost peste 30 de grade Celsius, un record absolut pe tot continentul. Italienii mai au putin si trec si ei la inghetata ca sa se racoreasca. Articolul Orasul din…

- Astfel, din luna martie, si doar in Europa, ecosistemul Apple va suferi urmatoarele modificari: – in paralel cu App Store vor putea functiona si alte magazine de aplicatii, operate de alte companii; – va fi permisa instalarea aplicatiilor descarcate de pe internet; – dezvoltatorii vor putea folosi si…

- Farul Constanța a caștigat titlul in sezonul precedent dupa un parcurs demențial in SuperLiga Romaniei, iar jucatorii sai sunt urmariți de mai multe cluburi din Europa. Este și exemplul lui Andrei Artean, care este dorit in Cipru.