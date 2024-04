Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 29 de ani a fost arestat la Bologna in timp ce se afla in compania unui compatriot imbracat in Minnie Mouse. Potrivit acuzațiilor, acesta s-a deghizat in mod repetat in Mickey Mouse pentru a jefui trecatorii.

- Mai mulți elevi de la aceeași școala au facut scandal intr-o zona din orașul Arad. Un tanar a fost lovit și a ajuns la spital. Alți doi tineri au fost reținuți de polițiști. Incidentul a avut loc marți. Polițiștii aradeni au fost sesizați despre faptul ca „mai mulți tineri, de la o unitate școlara din…

- Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 4 și 50 de minute, in gara din municipiul Cluj-Napoca. Politistii din cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Cluj-Napoca au fost sesizati despre faptul ca cele doua persoane ar fi fost accidentate in timp ce se aflau pe o garnitura de…

- Un roman, de 34 de ani, condamnat in Italia pentru furt in urma cu noua ani, a fost arestat pe aeroportul din Verona, cand incerca sa se imbarce intr-un avion catre Chișinau, scrie Rotalianul. Incidentul a avut loc la controlul pașapoartelor, unde verificarile efectuate de catre polițiștii de frontiera…

- O fata in varsta de 12 ani a fost agresata de alte doua, in varsta de 13 ani, iar evenimentul a avut loc pe o strada din judetul Caras-Severin. Victima a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, dar nu a ramas internata. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Caras-Severin au anuntat…