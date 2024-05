Legendara Meryl Streep primește un Palme d’Or onorific Actrita americana Meryl Streep, in varsta de 74 de ani, va fi recompensata cu un trofeu Palme d’Or onorific in timpul ceremoniei de deschidere a Festivalului de Film de la Cannes, pe 14 mai, au anuntat organizatorii evenimentului, citati de AFP. Meryl Streep, o legenda a industriei de la Hollywood, cu 21 de nominalizari la premiile Oscar – un record – si cunoscuta pentru roluri interpretate in filme devenite apoi culte, precum „Kramer contra Kramer” (1979), „Alegerea Sophiei” (1982), „Podurile din Madison County” (1995) si „Diavolul se imbraca de la Prada” (2006), a avut pana acum o singura aparitie… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meryl Streep, una dintre cele mai celebre actrite din istoria cinematografiei, va putea in curand sa isi adauge un nou premiu la colectia sa. Vedeta din "Diavolul se imbraca de la Prada", care a castigat deja trei premii Oscar, va primi un Palme d'Or onorific in cadrul ceremoniei de deschidere a Festivalului…

- Cineastul american George Lucas, creatorul francizei "Star Wars", va fi recompensat cu un trofeu Palme d'Or onorific pe 25 mai, in cadrul ceremoniei de inchidere a celei de-a 77-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat marti organizatorii evenimentului, relateaza AFP, conform Agerpres.

- Sanevit Arad, prima fabrica de seringi de unica folosinta din Romania, care nu mai produce nimic de un deceniu si se afla in faliment, este scoasa la licitatie publica. Pretul de pornire este de 1.685.000 de euro, potrivit unor anunturi publicate pe site-urile de specialitate. Fabrica are un teren in…

- Traseismul continua sa infloreasca. Viceprimar PNL, bun de primar pentru PSD. Viceprimarul municipiului Vaslui, liberalul Lucian Braniste, a fost validat, sambata, in cadrul Sedintei Biroului Permanent al Organizatiei Municipale a PSD Vaslui, candidat al PSD pentru functia de primar la alegerile locale…

- Rezoluția ce ar urma sa fie dezbatuta in Parlamentul European cu privire la tezaurul Romaniei aflat in Rusia pare a fi o actiune de imagine a europarlamentari romani, fara nicio consecinta juridica. Va fi „un semnal extrem de puternic”, rezuma Rareș Bogdan actiunea. Rugat, la Digi 24, sa dea detalii…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a declarat joi in Congresul SUA ca peste 25.000 de femei si copii au fost ucisi in operatiunea militara lansata de Israel in Fasia Gaza, de la inceputul razboiului pe 7 octombrie, adaugand ca Israelul poate si ar trebui sa faca mai mult pentru a proteja civilii, relateaza…

- Un vagon cisterna, incarcat cu propan, a iesit miercuri de pe sine, in apropierea Zonei Libere Giurgiu. „Pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu au fost solicitati sa intervina la trecerea la nivel cu calea ferata din Soseaua Portului, acolo unde un vagon cisterna a deraiat. Este vorba despre o…