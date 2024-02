Karahan, in varsta de 42 de ani, era viceguvernator al bancii din 28 iulie. El a absolvit departamentul de matematica si inginerie industriala de la Universitatea Bogazici din Turcia si are un doctorat in economie de la Universitatea din Pennsylvania. Anterior, a fost economist, sef de echipa pentru studii privind piata muncii si a produselor si consilier de politica monetara in cadrul Federal Reserve Bank of New York. De asemenea, a fost lector la universitatile Columbia si New York, a devenit economist senior la Amazon si a fost numit economist principal in cadrul companiei. Hafize Gaye Erkan…