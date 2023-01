Ce faci când te atacă un câine? Sfaturi de la dresori Ce faci cand te ataca un caine? Raspunsul la aceasta intrebare il ofera doi dresori de caini, care ne invața cum sa reacționam daca intalnim un caine care ne latra și care vrea sa ne muște. „Nu este indicat sa te duci catre el, sa ii incalci spațiul personal, pentru ca acest lucru il duce in defensiva și il face sa atace pe fond de aparare. Asta nu inseamna neaparat o agresivitate. In momentul in care cainele vine sa atace este important sa nu fugim, daca avem un obiect la noi, de exemplu un rucsac sau o umbrela, trebuie sa ii punem obiectul respectiv in fața sau daca suntem cu bicicleta sa punem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

