- In urma unei importante ședințe a coaliției de guvernare, desfașurata miercuri, PSD a facut publice numele candidaților pentru alegerile locale din acest an, punand bazele strategiei sale electorale pentru București. Astfel, George Tuța a fost confirmat ca și candidatul susținut de coaliție pentru a…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, dezminte speculațiile conform carora s-ar retrage din cursa pentru Primaria Capitalei. „Nu dau bir cu fugiții. Astea sunt mituri aruncate de fricoșii aștia”. Edilul de la Sectorul 5 declara ca el niciodata nu a afirmat ca renunța la lupta pentru Primaria…

- Cristian Popescu Piedone susține ca are sprijinul și a anunțat ca va aduce semnaturi la Biroul Electoral Central pentru a-și valida candidatura pentru Primaria Capitalei. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , și-a reiterat hotararea de a continua in cursa pentru Primaria Capitalei, respingand…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, le da o veste foarte trista contracandidaților sai: nu renunța la lupta pentru Primaria Capitalei. Cristian Popescu Piedone , primarul Sectorului 5 și președintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), a respins zvonurile cu privire la…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, susține ca iși va face campanie pentru Primaria Capitalei doar printre oameni. Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a facut o serie de declarații incendiare, anunțand o abordare neconvenționala in campania sa electorala pentru alegerile locale.…

- Cristian Popescu Piedone, primarul din Sectorul 5, a starnit atenția opiniei publice printr-un post pe platforma de socializare Facebook, in care indeamna cetațenii sa-și exprime preferințele in ceea ce privește candidații la Primaria Capitalei. Intr-un mesaj plin de ironie și critici la adresa partidelor…

- Cristian Popescu Piedone se pare ca este hotarat sa se inscrie in cursa pentru fotoliul Capitalei. In acest sens, edilul a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu și cu alți lideri PSD. Cristian Popescu Piedone a mers in biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil, edilul poarta discuții…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pare hotarat sa se angreneze in cursa pentru Primaria Capitalei. In acest sens, edilul a facut o propunere PSD-ului și il provoaca sa faca o alianța. Astfel, in urma alianței PSD-ul ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. ”V-am…