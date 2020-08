Stiri pe aceeasi tema

- Emi Pian a murit suparat pe Florin Salam, despre care spunea ca era ”frațiorul” sau. Interlopul, care a avut parte de o moarte violenta, a spus acum trei luni totul despre relația pe care a avut-o cu celebrul manelist Florin Salam, cu care se cunoștea de foarte mult timp. Emi Pian a murit suparat pe…

- Drama reala in familia lui Florin Salam! Dupa ce Fanica, fosta soție a manelistului, a fost rapusa de o boala perfida, acum și fiul acestuia sufera de aceeași afecțiune. Baiatul are numai 17 ani, dar a trecut deja prin numeroase tratamente.

- Fiul lui Florin Salam incearca de peste 13 ani sa țina sub control boala hepatica severa, moștenita de la mama lui. Iata ce sacrificii trebuie sa faca Danny pentru a nu avea același destin ca Fanica. Fiul lui Florin Salam trece prin clipe ingrozitoare In anul 2009, soția lui Florin Salam a murit la…

- Actrița Kelly Preston, soția lui John Travolta, a trecut in neființa in acesta dimineața. Trista veste a dat-o insuși starul hollywoodian. ”Frumoasa mea soție Kelly a pierdut dupa doi ani lupta cu cancerul la san. A dus o lupta curajoasa, cu iubire și sprijinul atator oameni. Familia mea și cu mine…

- Kelly Preston, soția lui John Travolta, a murit la 57 de ani! Rapusa de cancer la san! Actrița Kelly Preston, soția lui John Travolta, a murit la 57 de ani. Tragica veste a fost confirmata de un reprezentant al familiei. „In dimineața zilei de 12 iulie 2020, Kelly Preston, preaiubita soție și mama,…

- In Romania au fost inregistrate alte patru decese ale unor persoane infectate cu coronavirus, transmite INSP. Printre cei decedați se afla și un barbat de 37 de ani, din Buzau, care suferea de ciroza hepatica. Numarul morților ajunge la 1343.

- Autoritațile au anunțat, marți dimineața, doua decese din cauza coronavirusului. Este vorba despre doua persoane din județul Ilfov, care duc bilanțul deceselor din cauza virusului nou la 1.207 in Romania. Deces 1206 Femeie, 82 ani, județ Ilfov. Data confirmare: 24.05.2020. Data deces: 25.05.2020. Comorbiditați:…

- O mamica sfașiata de durere a povestit cum copilul ei a murit in brațe, dupa ce a fost afectat de o boala rara asociata Covid-19.O mamica sfașiata de durere a povestit cum copilul ei a murit in brațe, dupa ce a fost afectat de o boala rara asociata Covid-19.Alexander Parsons, in varsta de opt luni,…