- Regina Elisabeta a II-a se afla sub supraveghere medicala la Castelul Balmoral, in Scotia, in urma unor ingrijorari ale medicilor cu privire la starea sanatatii suveranei, anunta Palatul Buckingham, relateaza BBC News. ”In urma unei noi evaluari, in aceasta (joi) dimineata, medicii reginei sunt ingrijorati…

- Liz Truss a devenit, marti, noul premier al Regatului Unit, in urma unei intalniri la Castelul Balmoral, cu regina Elizabetha a II-a, care i-a cerut sa formeze un Guvern, relateaza BBC News. Aceasta intalnire cu regina la Balmoral face parte din procesul oficial prin care Liz Truss a devenit premier.…

- Șeful Secretariatului de Stat pentru Culte, Victor Opaschi, care a ocupat aceasta funcție timp de 10 ani, și-a dat demisia, miercuri, Premierul Nicolae Ciuca a semnat imediat decizia de eliberare din funcție, la cerere. Prin Decizia primului ministru Nicolae Ciuca nr.442 din 24 august 2022, ” domnul…

- Aproximativ 15.000 de soldati rusi au murit in Ucraina de la inceputul razboiului, au estimat agentiile de informatii din SUA si Marea Britanie, relateaza AFP. Richard Moore, seful Serviciului de Informatii Externe al Marii Britanii (MI6), a declarat ca un bilant de 15.000 de morti in randul rusilor…

- Șeful Serviciului de Informații Externe al Marii Britanii, MI6, crede ca Rusia și-a redus capacitatea de a spiona in Europa „la jumatate”, dupa expulzarea a peste 400 de ofițeri de informații ruși din mai multe țari europene și arestarea mai multor spioni acoperiți care se dadeau drept civili, relateaza…

- O prognoza ipotetica facuta pentru anul 2050 și realizata in urma cu doi ani de un grup de meteorologi britanici va deveni valabila inca din aceasta saptamana, ca urmare a valului de caldura fara precedent care a lovit deja Europa in aceasta perioada, informeaza CNN. Meteorologii de la institutul național…

- Cea mai mare suma investigata de ANAF la o persoana fizica dintre cele care vor fi controlate de la 1 iulie este de 4 milioane de euro, a declarat vineri seara șeful ANAF, Lucian Heiuș. Intrebat daca printre persoanele vizate se numara si bugetari, Heius a explicat ca evita astfel de analize. Despre…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a devenit al doilea cel mai longeviv monarh din istorie. Ea se afla pe ton de peste 70 de ani, fiind depașita doar Ludovic al XIV-lea al Franței, conform Mediafax.ro.