Stiri pe aceeasi tema

- Am putea spune ca solistei și vedetei de televiziune i s-au triplat contractele de publicitate dupa desparțirea de actorul și scriitorul George Burcea, fiind și mai in centrul atenției datorita vlogului sau. Din fericire, Andreea Balan știe sa faca bani și din piatra seaca, de la o simpla postare pe…

- Fara sa vrea, sau poate a fost sfatuita sa faca acest lucru, Andreea Balan s-a trezit din nou in mijlocul unui scandal cu Misty, actuala iubita a lui Keo, fostul ei partener. Solista de la Andre este in continuare in divorț cu actorul George Burcea, insa vedeta a reușit sa starneasca multe valuri de…

- Duminica aceasta, pe 10 mai, a fost și ziua cantareței Bibi – Bianca Lixandru, pe care o știți și ca actrița din serialul “Profu”. Tanara a avut parte de petrecerea de majorat la care a visat la cei 18 ani pe care i-a implinit. Prietenii și familia i-au fost alaturi, a primit cadouri și multe... Read…

- Andreea Balan s-a desparțit de Keo in urma cu 6 ani, iar acum, se afla in plin divorț de George Burcea, alaturi de care a trait o poveste de dragoste timp de patru ani. Mai mult, cei doi au impreuna doua fetițe superbe. Intr-un moment de sinceritate, vedeta le-a vorbit fanilor despre desparțirile ei.„Orice…

- In plin scandal de divorț, Andreea Balan și George Burcea au decis sa o sarbatoreasca pe micuța Clara la un an de cand s-a nascut și sa-i rupa turta, impreuna cu nașii Aurelian Temișan și Monica Davidescu. Insa actorul și taticul micuței nu a fost prezent la eveniment, iar noi am aflat motivul pentru…

- In vara anului trecut, Andreea Balan si Andreea Antonescu au relansat trupa Andre, destramata in urma cu 17 ani. Au cinstit evenimentul printr-un concert grandios, au avut spectacole pe banda rulanta, iar cariera lor profesionala era pe val. Revenirea Andre pare, insa, ca a fost cu ghinion si ce au…