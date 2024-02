Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan a implinit 54 de ani și nu are nici o locuința personala. Primarul Capitalei, care iși dorește un nou mandat, locuiește cu soția și cei doi copii ai sai intr-un apartament generos, cu trei camere, dintr-o casa istorica, in sectorul 5. Edilul Bucureștiului a preferat intotdeauna sa stea cu…

- Cum arata clasamentul Ligii 1 cu 3 etape inainte de finalul sezonului regular. A fost etapa perfecta pentru FCSB, care a profitat la maximum de infrangerea celor de la Rapid cu Poli Iasi. FCSB s-a distantat la 10 puncte de principalele contracandidate in lupta la titlu. Echipa lui Elias Charalambous…

- Liderii PSD și PNL au purtat discuții in ultimele saptamani pentru eventuala stabilire a unor candidați comuni care sa ii concureze pe primarii USR din marile localitați controlate de partidul de opoziție. Deocamdata, partidele conduse de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca nu au ajuns la o ințelegere pe…

- Premierul Marcel Ciolacu spune este o problema cu Jalonul 206 din PNRR, cu mincrointreprinderile, deoarece Comisia Europeana inca considera ca este o impozitare mult prea lejera. ”Va rog frumos sa ii intrebați pe ipocriții care le-au trecut in PNRR și acum stau la televizoare și critica masurile pe…

- Sunt mai fericiți ca niciodata impreuna și se bucura din plin de momentele in doi! Andreea Balan și Victor fac totul in cuplu, dar, evident, așa cum era de așteptat, in centrul atenției sunt și fetițele artistei, Ella și Clara.

- America Express este show-ul preferat de telespectatori, insa puțini știu ce se intampla cu adevarat in emisiune. O angajata de la Antena 1 a dezvaluit ce nu se va vedea niciodata la TV.Nu doar concurenții de la America Express trec prin momente grele in emisiune, ci și oamenii care se afla in spatele…